房委會檢查公屋喉管龜速　300幢要拖至明年3月底

新冠肺炎疫情肆虐，接二連三有公屋單位爆疫，但香港房委會檢查公屋喉管的工作依然「龜速」。房委會今年10月尾開始檢查轄下所有公屋的公用排水管，截至昨日仍有約300幢公屋連排水設施還未進行初步檢查，該會預計明年3月底前才能完成相關工作。有議員批評房委會檢查進度太慢，若不增加人手提升效率，恐公屋喉管播毒陸續有來，「住戶隨時輪住中招」。

房委會10月尾公布會檢查約1500幢公屋大廈的排水管，2個月過去，房屋署在約1200幢公屋大廈，為約10萬個公屋單位進行排水喉管進行初步檢查。該署發現大部分單位的喉管狀況良好，部分則需進行維修。房屋署正對餘下約300幢公屋大廈作初步檢查，此等大廈為至今仍未進行排水設施檢查，料於明年3月底前完成。

議員柯創盛批評房委會在疫情嚴峻下，仍不增加人手提高檢查效率，任由300幢公屋大廈要等到明年3月才作初步檢查，進度大落後，令數以萬計的公屋戶身陷疫情恐慌的水深火熱中，且人心惶惶。柯直斥該會有必要公布檢查細節，如公開已檢測、正在檢測及未檢測的公屋大廈名單，增加透明度，還居民安心。

資深土木工程師倪學仁表示，公屋設計豁免受限於《建築物條例》，故與目前大多私樓設計不同，建議政府長遠考慮於公屋設計上倣效私樓做法，將大廈糞渠及其他污水渠分開排水，「有咩事都唔使一鑊熟！」談到房委會檢查公屋公用排水管進度，倪又指政府檢查公屋排水管需時太久，「一爆發上嚟已經為時已晚！」

他建議以每個公屋邨的原有管理人手上門初步篩查，當發現喉管情況與原來設計有異或出現滲漏等問題，才再派工程人員維修，藉此縮短檢查時間。

香港廁所協會副主席熊志權指出，本港約90%公屋排水管系統屬「單管式」，即廁所糞水及廚房洗米水等污水都排於同一條水管，意味若有確診者將帶病毒的糞水進行沖廁，「全幢樓成條排水管都會有(病毒)」。他指單位坐廁的U型隔氣管若因水分蒸發而「乾塘」，或因有人擅自改裝喉管，影響反虹吸管效用而失效，病毒就有機會從喉管入侵單位。因此熊建議相關居民要維持U型隔氣管儲水「常滿」以自保，同時需找來持專業牌照的工人裝修或維修，以免出現因不諳運作而亂駁喉管的局面。