梅窩雙狗「破壞王」夜襲私家車　咬爛泵把噬爆胎

再有車輛無故遭動物噬咬施襲！現場梅窩渡輪碼頭附近一個露天停車場，今日(30日)凌晨1時許，一名姓孫(35歲)男子途經上址時，發現一輛私家車附近有異物竄動，好奇定睛一看，赫見2隻唐狗正對車頭張口狂噬，咬緊泵把似要合力將之扯脫。私家車難敵利齒尖牙，七零八落的車輛碎片相繼被撕咬落地面，2隻「破壞王」毀車後揚長而去，孫目睹離奇情景，亦只能報警處理。

受害車輛歷此浩劫後，車頭可謂「體無完膚」，泵把甩脫在地，零件外露四散，有電線被咬斷，另有部分輪胎疑遭犬牙刺穿爆胎，而私家車各處亦見齒痕，留下雙狗「作惡」證據。警方到場調查後，在該私家車的車頭擋風玻璃留下紙條，指車輛遭狗破壞，籲車主如需了解案件，可與警方聯絡。

網上其後流傳相關「狗咬車」短片及照片，由於事件罕見，隨即引起網民熱議，並對涉事車主寄予同情。有人質疑「行兇者」為動物，車主未必能申索保險賠償，亦有人猜測雙狗動機，認為可能是為追趕逃入車底的小動物不果而大肆破壞發洩。

網上前日(28日)亦瘋傳野豬咬爛電單車事件，有關照片疑在本港一處郊野公園停車位拍攝，最少4隻野豬包圍一輛「綿羊仔」電單車，為首的大野豬長約4呎，僅略小於受害電單車，牠撲上電單車座椅位置，將皮製座椅咬甩撕成碎片，電單車隨後「不支倒地」，掛在手把上的頭盔亦跌至毗鄰的木欄旁。不少網民驚嘆野豬的破壞力甚強，並留言替車主感到痛心。