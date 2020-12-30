政府委任吳永嘉陳振英為監警會副主席　任期2年

吳永嘉(左)和陳振英(右)接替離任的張華峰和謝偉銓，出任監警會副主席。

政府今日(30日)宣布，委任獨立監察警方處理投訴委員會2名新副主席，工業界議員吳永嘉及金融界議員陳振英，他們接替即將離任的兩位副主席、金融服務界議員張華峰以及建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓，任期由明年1月1日開始，為期2年。

政府同時委任3位新成員，包括陳美寶、陳正欣和余漢坤。航運交通界議員易志明則再度獲委任為副主席，而歐楚筠、朱永耀、資深大律師藍德業、李曉華、醫生李家仁、彭韻僖、黃至生、楊華勇、李文斌和羅孔君再次獲委任為委員。

監警會主席梁定邦感謝將於明天(31日)任期屆滿後離任的副主席張華峰和謝偉銓，委員鄭錦鐘、何錦榮、許宗盛、工程師關治平，以及宋莜苓，在任期內給予會方工作的支持和作出的貢獻，又說隨着市民對監警會的期望日漸提高，以及社會政治環境的轉變，監警會將會面對許多新挑戰。他深信憑藉新委員和現任委員的豐富經驗和專業知識，定能確保監警會能有效履行其法定職能，應對未來挑戰。

保安局表示，面對社會不同意見、挑戰和日益提高的公眾期望，政府十分感謝監警會為確保香港享有一套公平、有效和具透明度的兩層投訴警察制度作出的寶貴貢獻，他又說政府會繼續全力支持監警會履行其法定監察職能，維護一個公平公正的投訴警察制度。