43幢疫廈要強制檢測　彩雲(二)邨啟輝樓污水驗出病毒

政府昨日（29日）宣布收緊強制檢測安排，若同一大廈有兩個或以上無關連單位確診新冠肺炎，整幢大廈就要強制檢測。在新安排下，食物及衞生局今日（30日）公布強檢大廈名單，顯示過去兩周符合上述準則的疫廈，數量多達43幢，遍布多區。當中以九龍東最多，有19幢疫廈，幾乎佔一半，大多為公共屋邨，彩雲邨有3幢、慈正邨有2幢、坪石邨有3幢。港島區最少，僅3幢疫廈上榜。

食衞局表示，任何在12月17日至30日期間曾身處下列地方超過2小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於明年1月4日或之前接受檢測。受檢人士若在今年12月28日至30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

當局又指，參考近日經驗，如受檢人士能在檢測後收到電話短訊確認檢測結果，能令受檢人士安心，亦可方便執法工作。因此政府已更新適用於強制檢測公告的檢測途徑，當中只包括能於檢測後向接受檢測者發出電話短訊確認結果的檢測途徑。政府稍後會在相關大廈附近增設流動採樣站，以及在相關大廈附近的社區檢測中心免費為受檢人士進行檢測。

此外，政府早前資助香港大學的跨學科團隊進行監測污水中新冠病毒量的初期研究，研究發現除了近日公布的彩雲（二）邨豐澤樓污水樣本驗出病毒外，同邨啟輝樓的污水樣本檢測持續驗出病毒，顯示可能有感染人士身處相關地方，情況與豐澤樓類似，而啟輝樓旁邊的明麗樓亦剛接受強制檢測。為了防患未然，政府決定發出強制檢測公告，要求曾在指定期間身處啟輝樓的人士接受檢測。