嚴打外傭「跳工」　提早完約將不得以訪客身份延長留港

新冠肺炎疫情未止，港府今（30日）宣布，將再次延長有關外傭的彈性安排，包括延長僱主與即將離任的外傭合約有效期限最多3個月；延遲返回原居地度假不超過1年；彈性考慮外傭以訪客身份延長在港逗留期限的申請。港府又指，為打擊「跳工」，提早終止僱傭合約的外傭，將不得申請以訪客身份延長在香港的逗留期限。

港府表示，勞工處處長現已進一步原則上同意，讓所有在明年3月31日或之前屆滿的外傭合約，可在僱主及外傭雙方同意下，修改標準僱傭合約第2項的僱傭期，延長合約期限最多3個月，強調3個月的延長期應已提供足夠時間，讓僱主安排其新聘請的外傭來港。若新聘請的外傭未能於延長期內獲安排來港，僱主則須繼續聘請現任外傭，並申請續約。

另外，港府指，將彈性考慮外傭以訪客身份延長在港逗留期限的申請，最多可逗留1個月，以便尋覓新僱主。至於提早終止僱傭合約的外傭，則不得作出申請，須於完成合約後、或終止合約後兩周內離開香港，兩者以較早日期為準，以防止外傭濫用安排而「跳工」，即頻繁轉換僱主。

而外傭完成合約後，跟原來僱主續約或與新僱主開展新合約，可在僱主同意下，向入境事務處申請延後返回原居地度假，有關延後以由現行合約完結後起計不超過一年為限。