德國進口商被詐騙61萬元　子公司3名前高層罪成候懲

3名德國電子產品進口商附屬公司前高層人員，在採購及檢測電視產品，以及申領其他開支時詐騙該進口商61萬港元，被廉政公署起訴。3名被告今天(30日)在區院分別被裁定串謀詐騙和串謀偽造帳目等罪名成立，案件押後至明年1月20日再訊。

3名被告依次是朱敬修（51歲）、蕭敬林、鄺國安（42歲）。首被告和次被告同被裁定兩項串謀詐騙和一項偽造帳目罪成。另外，首被告和第三被告同被裁定一項串謀偽造帳目罪名成立，而首被告另被裁定一項相類罪名成立。首被告和次被告須還押候懲，而第三被告則則獲准保釋。

廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述罪行。有關罪行發生於2009年6月至2013年10月期間。

案情透露，華遠遠東有限公司（下稱華遠）案發時是德國電子產品進口商Schmid Electronics GmbH (SEG)的附屬公司及其在遠東地區的採購辦公室，3名被告分別擔任華遠的常務董事、助理總經理及助理採購經理。

SEG一般會向華遠發出訂單，並按朱敬修的建議尋找合適的內地生產商製造影音產品。華遠之後會發訂單給生產商、安排產品測試、付款予生產商，以及安排將有關產品運予SEG在歐洲的客戶。

SEG於2012年3月至5月期間接獲客戶共4張訂單，並委派華遠尋找內地生產商製造多款電視機及零件。

首被告和次被告與一名華遠時任會計經理串謀向SEG訛稱，已聘用一間SEG認識的內地生產商製造該等產品，並誘使SEG向華遠支付共約120萬美元(約930萬港元)。事實上，首被告和次被告私下聘用了另一間內地生產商以較低價格生產該等產品，並將上述貨款總額誇大了約3.4萬美元(逾26萬港元)。

為了在華遠會計紀錄中記帳，首被告和次被告與上述會計經理串謀捏改多張華遠發出的購貨訂單，令訂單顯示該等電視機及零件看來是由次被告擁有的科建發展有限公司(科建)供應。

華遠一直按SEG的指示，在產品運往歐洲前聘用一間特定的實驗室為產品進行電磁兼容性測試。次被告於2010年2月成立捷佳科技有公司(捷佳)後，首被告和次被告與該名華遠會計經理串謀向SEG訛稱，捷佳會以較低廉的價格提供該實驗室的測試報告。

SEG因而被誘使就43份看來由捷佳發出的測試報告，支付共50.4萬港元。有關測試實際由另一間實驗室進行，價格總額被誇大了約24.6港元。惟次被告從未向華遠披露自己在科建及捷佳的權益。

首被告和第三被告又一同串謀，與該華遠會計經理和第三被告當時的妻子串謀捏改多張付款憑單及薪金收據，令華遠向她支付4.2萬港元，作為她宣稱擔任華遠兼職接待員的工資。

第三被告又與該華遠會計經理捏改10張付款憑單，宣稱是他們為華遠業務所招致的款待開支共逾6.6萬港元。事實上，該等開支是由他們的個人消費所招致。