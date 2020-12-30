女教師墮樓死因研訊　同事作供時哭泣稱感內疚

天水圍東華三院李東海小學中文科女教師林麗棠的死因研訊，今日(30日)到該校老師陳文貞出庭作供，她指死者林麗棠工作態度認真，但在校長羅婉儀入職後便屢次埋怨工作量大還擔心被責備。陳慨嘆校方不但沒有向死者提供支援，死者的工作甚至較其他老師更為繁重。陳說着還禁不住哭起來，坦言感到內疚，若當日她能給林老師多點安慰，或許她不會走上絕路。

在陳文貞老師眼中，死者林麗棠工作態度認真，平時會在兩星期前預先準備好教材並簡報，但自從羅入職後，她便常常訴說自己十分忙碌，曾埋怨：「無時間準備，校長要我做好多好多嘢，行政工作多到兼顧唔到」，加上她擔心會被羅責備，胃口愈來愈差，健康狀況亦每況愈下，更曾表示：「唔食藥就瞓唔到覺，瞓到3、4個鐘已經係bonus」。

至去年2月28日，死者在小息前突然「喊曬口」到教員室找妣木傾訴，說校長剛才就着澳門交流事宜遭校長責備。當時死者表示感到委屈，「又話校長想炒佢，鬧佢態度唔好、特登將啲嘢做差，話其實好易搵人代替」。

同時，死者又表示：「擔心今次炒唔到，之後會不斷為難我」，陳形容當時覺得對方「好驚，好崩潰，驚無咗份工，好辛苦」。

陳形容，羅婉儀是個欺善怕惡、看重階級的人，她會選擇性針對「唔出聲、唔駁嘴」的老師，聽說她曾向其他老師說「你未夠班同我講嘢」。陳直言羅並不尊重老師，經常以「單打」方式作不點名批評，也會用「CM（文憑教師）老鬼」等侮辱性字眼稱呼部分老師。

此外，羅亦經常在老師上課期間，突然召他們到校長室會面，開會時又會常常打斷老師的發言。陳記得一次常識科會議中，羅在會議開始後才進入會議室，坐下後一直按手機，約20分鐘後，卻突然要求科組長重新開始會議。

陳憶述，2018年3月教師發展日上，死者在禮堂暈倒，需要報警處理。至翌年同一活動舉行前，羅竟在大會上「提醒」所有老師食早餐，更說「唔係好似某啲同事咁，唔食早餐就跑上去做發展日，咁就唔好啦」。此外，數年前死者曾經在學校「喊得好犀利，嚎哭得好緊要，踎曬係度」，其後才知死者在校長室被訓示，當時死者已經說：「好想逃離嗰個環境，但校長唔畀我出嚟，感覺好似禁錮咁」。

陳指羅在得悉持份者問卷分數較低後，曾請老師吃東西，邊說「請食嘢，你哋就畀高分啲啦」，但又說「你哋做埋咁多無謂嘢」，但羅從沒反省過老師給她低分的真正原因。