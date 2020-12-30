美領館壽臣山物業未能順利交易　學者料因中美關係惡劣

全國港澳研究會理事宋小莊稱，事件反映中方就中美關係作出表態，不失為一個反制美方的措施。他指倘若兩國關係良好，買賣該物業將會十分順利，程序處理方面亦「濕濕碎」，但如今演變成中方行動猶豫，猶如懲戒美方的表現。

宋預料，恒隆地產作為上市公司，或憂慮買賣該物業會引致後果，不排除可能取消交易避免捲入其中及蒙受損失。他認為拜登上台後對中方的政策將會有所轉變，但預料拜登會優先處理國內疫情、失業等急切事務，壽臣山物業的交易在未來數月或「拖住先」，直到中美談判後關係緩和，事件才會有進一步進展。

戰略研究學者袁彌昌則指，相信美國得悉需要提前60天經外交部駐港特派員公署向中國政府提出申請，惟美國慣常手法「唔跟正常手續、唔守規矩」。他又認為中美關係交惡已維持一段時間，事情可能只是恒常手續上出現問題。

不過，袁指倘若事件涉及中美關係，或許雙方都有可能想「變卦」，所以「拖住先、睇定啲」，等拜登上任後再做決定。袁指出，交易拖延對中美關係並無重大影響，認為中美雙方「都唔趕時間」，預料再等待20多日、待拜登上台後就會得知事件有否變數。