政Whats噏﹕大棠紅葉打卡潮變居民噩夢　運署漁署被鬧爆無規劃

每年都有唔少市民去元朗大棠觀賞紅葉，依家無得外遊，大棠更加係人山人海，為當區交通增加負荷。有元朗區議員形容紅葉有如居民嘅噩夢，質疑運輸署同漁農自然護理署並無制定合適方案，無為郊野公園作出人流管制，無視遊人佔用交通資源。

紅葉盛放原本係四季更迭嘅象徵，係大自然嘅美景，但有元朗區議員認為每年一到紅葉季節，眾多遊人令區內交通超出負荷，對地區民生造成莫大嘅滋擾，大棠路一帶居民例必叫苦連天。

政務司司長張建宗之前曾經公開批評市民無視禁聚令賞「紅花」，幾個元朗十八鄉區議員，包括司徒博文、李俊威同方浩軒向張發公開信，話似乎無人理佢，而政府亦無攞出抗疫嘅決心，大棠嘅遊人依舊人潮如鯽啊。

當然唔止張建宗要負責，運輸署署長羅淑佩同漁護署助理署長(郊野公園及海岸公園)黎存志喺公開信上都榜上有名，區議員話紅葉季節引致種種交通問題，去大欖郊野公園嘅必經之路大棠山道，只於周末同公眾假期封路，平日仍然有極多市民自駕前往，導致區內主要道路嚴重擠塞，早前甚至癱瘓元朗南一帶嘅交通添。

即使港鐵巴士有提供「紅葉專線」，但區議員話行山人士仍然會爭相乘搭居民平時賴以出入嘅交通工具，居民往往要苦等好多班車，上車後仲要承受塞車嘅痛苦。區議員促請運輸署提供有建設性嘅解決方案，建議延長大棠山道嘅封閉時間、容許居民優先使用區內交通工具；亦促請漁護署喺郊野公園作出人流管制。

十八鄉鄉事委員會前主席梁福元(福哥)，預計今年有超過100萬人去大棠賞紅葉，同樣認為大大增加區內嘅交通負荷。福哥仲話自1994年擔任區議員時，已經多次去信運輸署，不斷要求改善交通，包括開闢新道路、擴闊行車線、改善交通黑點等。福哥同時批評政府諮詢需時，進度亦欠理想，導致同市民嘅想像出現落差。

運輸署回覆東網查詢話，知道紅葉季節有大量市民去大棠，已經聯同地區人士一齊商討同制定特別交通安排，又話一如既往咁，安排加開唔同交通路線，令遊客同村民選擇合適嘅交通服務，同時希望喺疫情下減少乘客等車聚集嘅情況喎。而漁護署就回覆話已經喺郊野公園懸掛橫額、調派人手，提醒遊人保持社交距離同佩戴口罩，將會繼續加強宣傳同執法，呼籲郊遊人士自律、同心抗疫咁話，但就無回應會唔會實施人流管制喇！