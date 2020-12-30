新巴城巴擬將無薪假延至明年2月　兼推車長「半工制」慳皮

新冠肺炎疫情未止，加上政府收緊防疫措施，令公共交通工具乘客量減少。有讀者報料指，新巴及城巴疑再推出節流措施，將自願無薪假安排延至明年2月底，同時推出「半工制」，讓車長申請每日只上班4小時，並以時薪支薪。東網正向新巴及城巴查詢。

網上流傳一份由疑似由新巴及城巴董事總經理鍾澤文署名的內部通告，指新巴及城巴因為面對財政困難，經與工會商量後，決定推出4項節流措施，當中員工自願無薪假安排的申請期延長至明年2月底，並表明期望所有員工能夠積極配合，達到每人平均每月放2日無薪假，而高級管理人員則每月放3日無薪假。

通告又指，新巴及城巴將推出「短工時更份」安排，供車長自願申請，車長屆時只需最多上班4小時，較現時正常上班8小時減少一半，相關更份會以時薪計算工資，上班不足4小時亦作4小時計算。另外，新巴及城巴暫停發放節日禮物及津貼，視乎明年1月底的防疫措施及客量變化，再評估是否恢復發放農曆新年各項津貼；而城巴A線津貼亦會暫停發放，並於2月底至3月初再檢視。

城巴職工會理事長許漢傑指，員工反對公司強推無薪假和短工時更份，若員工自願參加的反應未達管理層期望，公司亦不應該採取進一步行動。新巴職工會理事長林錦標表示，擔心公司會推更進取的節流措施。

新巴分會主任陳樹明指，資方本月25日向員工發信，要求員工自願參與多項節流措施，包括按每日實際工時計升薪金、每月放1至2日無薪假、將開車前檢查車輛時間由30分鐘縮減至10分鐘等。他批評，資方8月接手新巴及城巴股份時，曾向員工承諾「保就業、保薪酬、保福利」，至今不足5個月，「三保」承諾已蕩然無存。

陳又質疑資方縮減班次，令工友每更開工時間少於以往的一更8小時，薪金改為按實際工時計算，是單方面更改僱傭合約，有違勞工法例之嫌。他又提到，早前該分會進行的問卷調查結果，逾9成會員反對。

總工會第一副主席張子琦指，巴士公司縮減班次，不單直接影響司機生計，更影響市民生活。城巴分會主任劉兆達提到，部分地區出入只靠巴士尤受影響，譬如在機場貨運區工作的人，因為巴士減班次，即使放工時段巴士亦會爆滿，又舉例指有打工仔下午5時放工，等到晚上7時才上到巴士。

勞工界議員陸頌雄更指，巴士減班次的舉動不利抗疫，巴士上人多密集，質疑若出現「巴士群組」，營運方是否要負責。他表示，正與工會約見運房局及運輸署官員，要求當局要求巴士班次回復正常，並制止資方的無理要求，確保工友權益不被損害，同時讓公共交通服務回復正常，以免令巴士上人流密集，影響防疫。