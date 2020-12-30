前歷史科經理多次受訪　考評局：如涉嫌洩密將嚴肅跟進

本年文憑試歷史科一條關於中日關係的題目被取消，時任歷史科評核發展部經理楊穎宇及後辭職，近日多次接受傳媒訪問，發表題目被取消、塗白考生試題的感受。考評局今日(30日)發聲明再次回應事件。當局重申沒有向楊施壓，且根據適當程序，基於獨立、專業、學術考量取消試題，並指曾受僱考評局人士如涉嫌洩露保密資料，或發表不符事實的言論，當局會嚴肅跟進。

考評局的聲明指出，當局一直按既定程序和相關法例公正處理人事的任免、待遇和升遷，並無向他施壓、就其去留作出任何討論或安排，也沒有指示任何人要求他辭職。

當局又指，歷年來文憑試的審題委員會人選，皆由考評局全權負責和審批。 就歷史科試題被取消一事，當局有經過適當程序，並基於獨立、專業及學術考量作出決定。

考評局重申，考評工作涉及保密資料；根據《香港考試及評核局條例》，所有受僱或曾經受僱考評局的人士，包括但不限於參與試題製作人員及評核工作人員，必須把在履行職務時所獲悉的事宜保密。如有任何人士涉嫌洩露保密資料，或發表不符事實的報導和言論，考評局定必嚴肅跟進。