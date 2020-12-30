政Whats噏：憂兩臨市局「文物」被消失　區議員發起聯署促公開展示

臨時市政局同臨時區域市政局喺1999年於荔枝角公園埋下「文物時間囊」，事隔21年，康樂及文化事務署尋日派員取出時間囊。由於康文署反口唔掘又掘，有區議員似乎唔係好信得過康文署，擔心部分含敏感內容嘅文物被毀屍滅迹，今日（30日）仲發起聯署要求署方公開打開時間囊，展示入面全部物品。

一直關注事件嘅深水埗區議員李俊晞今日喺社交平台貼文並附上網上聯署網址，話相信公眾都好好奇時間囊入面存放咗啲咩，但康文署今次就有別於2012年嘅「前市政局時間囊開啟儀式」，無舉行儀式之餘亦無即時打開時間囊。佢批評署方只想低調處理，如果唔係打電話查詢取出文物日期，時間囊內部分文物好有可能不翼而飛。

李俊晞話時間囊內存放咗當時臨時市政局同臨時區域市政局1999年出版嘅年報、千禧年活動紀念品及該屆議員嘅自選物品。惟署方未有交代係咪會公開展示全部文物，難以預料時間囊中嘅文物喺現時會唔會因含有敏感內容而被毀屍滅迹。

有關嘅聯署就要求署方公開開啟時間囊及公開展示入面全數物品，並盡快公布有關嘅展覽安排。睇怕康文署都要盡快出面解畫，唔係恐怕又引起另一場政治爭議。