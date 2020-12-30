海關唯一女會計法證專家　抽絲剝繭追查黑錢流向

海關財富調查課於1989年成立，發展至今人數已較成立時增加了逾70%至88人，為加強執法力度，未來會繼續增加會計法證及電腦法證方面的資源。現時海關有1名專門作法證會計工作的人員，面對洗黑錢案件上升及愈加複雜的趨勢，執法機構對該專業的需求增加，海關未來會增加1名法證會計人手。現任海關法證會計專家表示，其工作除文件數據分析外，亦需要在法庭上以專家證人的身份作證，以協助法庭審理案件，工作富有挑戰性外，亦極具滿足感。

現時海關唯一的法證會計、庫務會計師朱雅琦表示，法證會計的工作與傳統會計不同，性質較為專門及複雜，除需要有會計的專業知識外，亦要對相關法律有一定認識。朱坦言，工作上需要在短時間內分析大量的銀行帳目，亦要整合不同文件，如稅務文件、公司註冊處及土地註冊處記錄等，以審視當中的關連性，並本着中立的原則分析當中的資金流動，撰寫專家報告後，再在有需要的時候以專家證人的身份上庭作供。

朱雅琦於2015年中旬加入政府庫務署，之前曾在會計師樓工作約5至6年，加入政府後被調派至康樂及文化事務署服務質素檢定組，主要作內部的監控及審核工作，至2018年12月她被調派至海關財富調查課的犯罪得益評估組，負責法證會計的工作。