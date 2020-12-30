海關財富調查課主任遠赴外國　追查跨國洗黑錢集團罪證

財富調查課在成立時隸屬於海關毒品調查科，後來於2013年與當時的特遣隊合併成為有組織罪案調查科，從犯罪集團的指揮鏈及資金流出發，追溯集團的幕後主腦及追查、限制和沒收其犯罪得益，現時轄下有4個組別，分別是財富調查第一及二組、財富情報統籌組及犯罪得益評估組。該課的調查主任表示，其工作除了打擊本土的洗黑錢集團外，亦會與外國的執法部門聯絡，以調查跨國洗黑錢集團的罪證。

海關有組織罪案調查科財富調查課調查主任李秉儒表示，自己曾是港聞及財經的記者，於2019年加入海關，曾被調配到警察總部的聯合財富情報組作情報分析工作，現時主要調查大型的跨國洗黑錢案件，以及與外地的財富調查執法機構聯繫合作。被問及工作有何難忘經歷時，他表示，有一次親身到外國與當地的執法人員會面，在他們的協助下成功取得重要證據，成功在香港起訴了一位跨國洗黑錢集團的主腦。他認為，工作時與其他國家的人員一同工作獲益良多，亦能成功認識到許多外國的「行家」。

同課調查主任袁愛萍指，於今年8月調派到財富調查課，之後有機會參與歷來最大宗涉及找換店洗黑錢案的拘捕行動，雖然團隊事前進行了大量的資料搜集，但她直言在真正行動當日亦遇上了不少意外，如在現場發現了意料之外的文件等，需要運用自己的分析能力解決問題。她認為參與該次行動十分有意義，亦富有成功感。