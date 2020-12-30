海關今年破獲洗黑錢案飆28%　拘捕人數勁升1倍

香港海關今年破獲的洗黑錢案較去年大升28%，當中不乏多宗巨額案件，被捕人數亦上升1倍。海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏表示，今年偵破的案件涉款屢創新高，黑錢來回流動亦更加多變，令調查難度大增，更有部分「原始」不法之徒，把大量現金混雜在郵遞貨物中如熱水爐等，以「送外賣」的方式偷運入境。面對多變的挑戰，海關會更主動出擊，並與國際執法機構通力合作，務求將不法分子繩之於法。

海關今年共偵破9宗洗黑錢案，較去年的7宗上升28%；拘捕38人，按年上升1倍；涉款46億元，按年上升28%。獲法院頒布限制令凍結的金額為3,500萬元資產，按年上升5倍。當中9月偵破的一宗洗黑錢案件，涉款更高達逾34億元，佔今年案件總金額73%。

鄧惠顏稱：「今年疫情嚴峻，不法分子洗錢活動有變化，不論是人流或物流都難以捉摸，但財富調查課鍥而不捨，終破獲多宗大型案件。」而從今年的洗黑錢案，可觀察到3個趨勢，包括案件愈趨大型及涉款金額愈多、洗錢集團更趨國際化及集團式，以及集團利用更多元的手法掩飾洗錢活動，犯罪得益的來回途徑更迂迴曲折。

洗錢集團為逃避追查，近年會以多層式轉帳，利用「搵快錢」心態誘使陌生人交出銀行帳戶，再利用該帳戶多次轉帳，令追查有一定困難。而帳戶持有人雖獲得數千元報酬，但違法而不自知。

鄧又提到，雖然有集團與時並重，乘科技之便犯案，但亦有部分犯案人的手法仍較為原始，將現金直接偷運入境。她指，以往有人會違法身攜巨款入境，但受制於疫情，有人轉移把巨款藏於貨物中運入境，單計今年已破獲2宗。其中一宗於2月揭發，關員在落馬洲管制站檢查一個報稱「食品」的進口郵件，發現內藏大量未經申報的歐元紙幣，合共25萬歐元 (約值215萬港元)，其後拘捕2名本地人，懷疑他們參與跨境走私現金及洗黑錢。

另一宗於8月，關員在報稱「熱水爐」的空運貨物中，發現499,650歐元紙幣(約值447萬港元)，人員鎖定相關寄貨及收貨單位，再截獲一件空運郵件，搜獲面值500,200歐元(約值464萬港元)，海關正循《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》及《有組織及嚴重罪行條例》跟進。鄧稱：「『送外賣』案件除違反《進出口條例》，我們還會深入調查背後是否涉及其他更嚴重罪行，了解是否涉及洗黑錢，從而打擊資金流向，這正是我們財富調查課的功能」。

面對愈趨複雜的洗黑錢罪行，海關會從四方面着手打擊，包括案件鎖定、情報交流、專業調查和通道監控。海關會更積極主動循洗錢方向調查各類案件，並加強與世界海關組織及國際組織情報交流，亦會採用更專業的調查方法，如會計法證及電腦法證等全方位搜證，並會持續透過風險評估及情報分析，堵截各管制站的非法現金運送活動。