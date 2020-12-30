香港聖公會護養院一院友染疫 感染源頭與佛教醫院有關

香港聖公會護養院一名男院友，早前曾入住佛教醫院A5N病房，返回護養院後出現低燒，遂被送往伊利沙伯醫院留醫，期間初步確診新冠肺炎，護養院今日(30日)收到衞生防護中心通知，並引述醫管局稱，該院友的感染源頭與佛教醫院相關。

護養院表示，該名院友於本月2日至23日入住佛教醫院A5N病房，本月23日下午治療後返回護養院，翌日(24日)晚上出現低燒，即時送往伊利沙伯醫院接受隔離治療。他在伊利沙伯醫院期間，先後進行檢測，結果均為無顯示染疫，直至今日(30日)的檢測結果顯示初步確診。

上述院友返回護養院短暫逗留期間，獲安排入住單人的隔離房間，期間沒有與其他院友同住及接觸，為該院友提供照顧的所有員工均穿着全套保護裝備，以符合護養院感染控制和隔離要求。按衞生防護中心感染控制要求，將會安排院舍曾接觸過該名院友的醫護及照顧員工，送往檢疫中心檢疫。

現時院舍的員工及院友沒有感染病徵，院舍亦已通報全院職員、院友和家屬，並採取一系列措施，包括按社會福利署要求，定期為全院職員檢測，剛於12月28日完成的檢測結果皆證實無染疫；全院加強清潔和消毒，並定期噴灑防病毒塗層；追蹤該院友的密切接觸者，並通知相關人士等。