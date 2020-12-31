單車死亡案件增兩倍半　首3季錄14人死

李冠傑（中）和黃冰冰（右二）表示，今年因涉及單車意外而致命的人士有14人。（羅錦鴻攝）

港人喜歡踏單車，但一不小心易生意外。警方和運輸署公布今年首三季共有1,813宗單車交通意外，比去年同期的1,219宗，增加接近50%；而涉及單車意外而死亡人數則有14人，較去年同期僅得4人，增幅是2倍半，當中有12宗是發生在非單車徑路段。警方指出，今年1至9月發生274宗涉及致命及嚴重受傷的單車意外，其中只有32人佩戴頭盔；而致命意外中，有11人因頭部嚴重受傷而死；警方呼籲市民踏單車時，應注意安全，並要穿戴安全裝備，留意車速，以免樂極生悲。

警方交通總區署理高級警司黃冰冰表示，在該274宗致命及嚴重的意外中，有220宗屬於獨自一人踩單車個案，其中屬「自炒」的有160宗；當中有過百宗發生於平坦直路上。黃指出，單車徑發生意外高峰期，一般在周六、日時段，特別在下午5、6時期間，相信與車手體力耗盡，又或趕往交還租借單車有關。

至於14宗死亡個案，牽涉13位騎單車人士及一位行人。當中有11人是40歲或以上，其餘3人是40歲以下。年紀最大死者是88歲老翁，他今年6月於將軍澳騎單車過路時，遭一輛輕型貨車撞斃。

運輸署工程師（道路安全）李冠傑表示，署方統計有1431宗的意外成因都與「車輛失控」及「不小心駕駛單車」有關。若按地點分析，發生在單車徑及空地等非行車道路上意外，由去年頭3季的615宗，上升至1,012宗，增幅近6成半。當中發生較多意外的單車徑，包括是大埔汀角路及大埔吐露港公路，分別有78宗及71宗。至於發生於行車路段的單車意外，最多是元朗南生圍路的21宗，其次是荃灣荃錦公路的15宗。

市民踏單車時，常見到醫療輔助隊出勤服務，該隊高級行動及訓練主任陳玉華表示，今年首三季急救單車隊共處理1,778名傷者，單就10月處理在單車徑上受傷數字超過800宗，比平時每月處理受傷人數上升4倍。陳解釋，當中有百多宗意外，發生於新開放的屯門連接馬鞍山的單車徑。

此外，前香港單車隊代表陳振興亦送上駕駛安全貼士，除了帶備頭盔、護肘和護膝等裝備，衣着上亦盡量穿着螢光顏色，另外要留心長褲會否遭單車鏈夾到褲腳，而導致「炒車」。至於單車檢查方面，必須確保煞車掣能夠運作，亦要檢查車鏈轉動運作是否正常，並應搖動車架，測試是否穩固。