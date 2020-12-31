何志平專欄：一年過去了

一年過去了。2019年最後的一天，電視電台的節目都是一年來的回顧，那時候新冠病毒疫情還是剛開始，還不是甚麼大新聞。那天晚上在紐約大都會看守所內，我們幾人邊看電視新聞節目邊聊。

頭條是伊拉克首都的美國大使館被當地示威者圍攻襲擊，廣播畫面顯示大批當地憤怒的群眾，高呼着「打倒美利堅！打倒美國！」他們衝破大門，擊碎大使館的窗戶，攻入大使館大院，向大使館內的人員投擲石頭和潑水，又在大使館外牆上噴紅漆寫口號，又開始縱火，示威者搗毀了大使館的接待區，並帶走了文件檔案，火焰從院子裏升起。美國警衞隊則以催淚彈回擊，到處都散發着催淚瓦斯的煙霧，多名示威者出現呼吸困難，嗆着咳着。大批群眾在院內外搭起帳篷，表示打算通宵靜坐，「直到美軍離開伊拉克，使館關閉為止」。報道說大約有100名美國海軍陸戰隊士兵被調往大使館以加強安全，一架阿帕奇陸軍直升機以武力展示的形式低空飛越房屋並投下照明彈，試圖驅散人群。鏡頭還顯示多名美國士兵站在主樓的屋頂上用槍枝對準示威者，並聽到槍聲！報道還說大批駐紮在科威特的美國海軍陸戰隊正被送往伊拉克巴格達大使館，而館內官員及工作人員已被撤離。這次大使館的除夕襲擊是近年來美國海外機構最嚴重襲擊之一。據報道，事件起源於一周前，伊拉克的美國軍事基地被火箭彈襲擊，其中一名美國承包商喪生，美國將此歸咎於當地民兵，美軍在兩天前發動致命空襲以報復，派出空軍F-15戰鬥機在屬於真主黨的5個地點進行「精確的防禦打擊」，炸死了由伊朗支持的真主黨組織的25名戰士。隔天群眾在葬禮完成後便開始包圍巴格達的美國大使館抗議示威而愈演愈烈，一發不可收拾！幾小時後，伊拉克內政部長偕同伊拉克的士兵和防暴警察趕到現場，分開和驅散人群。內政部長告訴記者說，總理已警告美國對什葉派進行「侵略性」空襲將會造成嚴重後果的，這是個非常麻煩的亂攤子，亦令當地政府非常尷尬和為難。

紐約巴基斯坦裔的生物工程師「艾凡」（假名）在旁搖頭苦笑：「二十多年來的因果，沒完沒了，中東人民的苦難，皆因他們家裏地下有別人垂涎的財富！正是斯人無罪，懷璧其罪！」

電視新聞節目鏡頭一轉，播出另一段時事新聞。周日在美國德克薩斯州白人定居點裏的一所基督教堂內，正有240多名教友在作宗教聚會，一名非裔男子進入教堂後被引到旁側的座位上去，那男子表示不滿安排，拔出槍枝射殺兩人，幾秒鐘之內，隨即被教堂內的幾個教友開槍射死。擊斃襲擊者的是教會安全小組的人，他面對鏡頭說：「邪惡確實存在於這個世界上，我們不會允許邪惡成功的！」德州檢察長也表示：「他們做了正確的事情，是教會和其他企業需要重點關注的好榜樣。」

牙買加來的教授「積克」（假名）忍不住揚聲說：「禮拜場所本來是神聖之地，怎可以攜械而進的呢，更何況在神靈前動武殺人？哪管是甚麼原因動機，這就是褻瀆神明嘛！美國人就是視自己比神還要大！」

新聞節目的尾聲，說除夕之夜，總統在哪裏，在做甚麼呢？特朗普在佛羅里達州度假期間第12次到訪西棕櫚灘的特朗普國際高爾夫俱樂部，結束了這一年。節目還統計，總統在上任的3年多來，他在他的高爾夫俱樂部花了至少252天。僅在2019年，他就在高爾夫俱樂部度過了至少86天，平均每5天中的1天在球會度過！

艾凡霍然的站起來舉起雙手說：「真是朱門酒肉臭，路有凍死骨！如要你滅亡，先讓你瘋狂！這是個偉大的總統，這是個偉大的國家！」

我拉着他們的手說：「謝謝你們。一年撐過去了，讓我們為到今天還能活着而感恩！」