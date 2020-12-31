氣溫驟降　北角西摩犬寒風下被關露台　

繼7日前(24日)網上流傳一張在將軍澳的哥基犬被關在露台外，懷疑遭主人虐待的相片後，昨日(30日)有網民上載一條懷疑虐犬的短片，據悉，現場在北角維港頌中層一單位，一隻西摩犬被關在露台外，牠顯得焦慮不停轉圈。拍攝短片的網民指出，早前亦曾拍攝到該狗隻被關在露台外；有網民附和晚間寒冷十分大風，形容狗狗十分慘。有當區區議員今日(31日)凌晨時分，在社交網站發現該條短片，懷疑有人虐犬，於是報警。

警方到場聯同保安員登樓調查，惜無發現，案件稍後會轉交愛護動物協會職員跟進，案件原列作「求警調查」，現改列「雜項」處理。根據資料西摩犬來自極地，是耐寒的品種。

數日前將軍澳亦曾發生同類事件，當日(24日)網上流傳相片，指將軍澳日出康城屋苑有住戶懷疑虐犬，長期將其飼養的哥基犬困在僅約20平方呎的露台，網民聲討狗主，有人對狗隻大加斥罵，甚至動手打牠，愛護動物協會了解事件，勸喻狗主將哥基犬帶回屋內。愛協督察其後登門造訪，發現該隻哥基犬健康良好，可以在單位內與露台走動，環境衞生乾淨，愛協已勸喻狗主切勿將狗隻長期放置於室外。