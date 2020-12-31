東方日報A1：12港人蛇案落幕　黑暴篤灰潮再起

12名港人蛇案昨日有結果，其中10人被判囚7個月至3年，另外兩名未成年男子昨移交香港警方跟進。正當外界以為這宗轟動中港兩地的偷渡案告一段落，有資深警官指，該案並未因內地判決而完結，料引發黑暴篤灰潮，因庭上披露有「上家」安排被告學習駕駛船隻及聽取被告匯報位置等，背後可能有財力人士及一班人支持，警方一定會繼續作出深入調查，揪出幕後主腦。

深圳市鹽田區人民法院昨日就9男1女的控罪作出裁決，其中男子鄧棨然及女子喬映瑜因組織他人偷越邊境罪罪成，分別被判囚3年及2年，鄧被判罰款二萬元人民幣，喬則被判罰款1.5萬元人民幣，她聞判時曾數度哽咽。餘下8名男子，包括香港故事成員李宇軒、鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢及郭子麟，則被裁定偷越邊境罪罪成，分別判囚7個月及罰款一萬元人民幣。

據深圳市鹽田區人民法院的公告顯示，法院昨日對鄧棨然等10人組織偷越邊境、偷越邊境案公開宣判，指今年8月，鄧棨然及喬映瑜根據他人安排，策劃組織多人從香港偷渡至台灣，並由鄧棨然購買偷渡船隻，由於鄧等10人歸案後如實供述犯罪事實，表示認罪認罰，而根據檢察機關指控的犯罪事實等，鄧、喬是受他人組織實施犯罪，因此在共同犯罪中是從犯，可依法減輕處罰。

內地官媒更進一步披露整宗偷渡案的情節，稱今次是一宗有組織、有預謀的案件，鄧、喬兩人是他人安排、即「上家」協助下而策劃組織偷渡，其中鄧棨然在8月購買快艇，並在「上家」安排下學習基本駕駛技能，又帶同燃油、食品及望遠鏡等。而喬映瑜則負責與其他涉案人員聯絡，12人登上快艇後，喬映瑜亦通過海上定位系統、衞星電話等向「上家」匯報位置，她更教各人「夾口供」，一旦被發現，則稱「出海釣魚」。

據報，多名被告人在最後陳述時，認為自己以往輕信他人傳言，對內地的執法及司法機構產生誤解，自親身感受到公平公正的對待後，深刻反省以往的過錯。報道又指，喬映瑜在最後陳述時認為過往自己由於偏見和衝動，作出了許多對社會、家庭有危害的行為。

被告之一的李子賢媽媽昨回應指，原本預計兒子可即日回港，豈料被判囚7個月，認為判刑過重，她打算到內地探監，希望內地提供容許探訪的日期、地點，同時希望可放寬檢疫限制。

另一被告黃偉然的媽媽亦促請內地盡快通知探訪流程，希望可以攜帶冬天衣物及食物給兒子，更指已不會期望香港政府做任何事。有被告家屬接受訪問時則透露，考慮提出上訴。

事發在今年8月23日凌晨，涉案的12人在香港西貢布袋澳碼頭會合，共同乘坐由鄧棨然駕駛的船隻，企圖偷渡台灣，至8時許，偷渡船隻在廣東省管轄海域被深圳海警局查獲，鄧棨然等人被內地當局拘留，同年9月30日被檢察機關批准逮捕。

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