Dr.東：四類體質易誘發冬季濕疹　中醫籲忌打邊爐食羊腩煲

譚莉英指有濕疹的人要避免浸浴，以免令皮膚變得乾燥。（羅卓豪攝）

本港冬季天氣反覆，不時出現乾燥與潮濕交替的情況，皮膚敏感的人特別容易誘發濕疹。有中醫指天氣反覆加上臟腑功能失調，會令身體失衡，身體控制皮膚的分泌或排毒功能受影響，導致皮膚問題湧現。有四種類型體質較易有冬季濕疹，當中體質屬痰濕的人，平時面油多、汗多及肥胖，嗜重口味食物，若冬天常打邊爐，或進食羊腩煲等食物，會加劇濕疹發作，呼籲濕疹患者飲食要節制。

註冊中醫師譚莉英表示，在中醫角度，冬季濕疹與外在、內在因素和飲食不節有關。外在因素指風、濕、熱三邪，鬱於皮膚；內在因素指臟腑功能狀況失節，包括肝、脾、腎和肺。有四大類型體質較容易有冬季濕疹，第一類為痰濕體質，一般較肥胖，肚多肥膏，平時會面油多、汗多和嘴巴黏膩；喜愛重口味食物，如火鍋及辛辣食物。她指這些食物會影響消化系統，繼而有痰濕症狀，若不能及時化解痰濕，便會誘發濕疹。

第二類為濕熱體質，他們的身形偏向中等或肥胖，日常生活中易口乾、口苦及疲倦；排便習慣不𣈱、小便見黃。這類體質人士一般喜愛肥膩及辛辣食物，例如花生、果仁和薯片。譚指這些食物影響脾胃功能，若不能及時把毒素排出，亦會爆發濕疹。

第三類為氣虛人士，他們一般肌肉鬆軟、聲音低微、神脾易倦及容易出汗。他們的脾胃狀況一般，消化系統欠佳，不能把所有營養物質消化，令物質留在脾胃，濕疹從而在皮膚誘發出來。第四類則為陰虛人士，身材瘦弱，容易口乾、鼻乾、大便乾、鼻敏感及手足心熱。他們喜愛冰冷食物，喝水後會經常排尿，皮膚不夠滋潤。

天氣寒冷，不少人喜打邊爐暖身，譚叮囑濕疹人士盡量避免打邊爐，亦要減少進食羊腩煲、鱔、燒烤、汽水、甜品、重澱粉質、生冷及辛辣食物。冬天除了吃東西取暖，不少人亦會透過浸浴暖身，但譚指患有濕疹的人要避免浸浴，因浸浴後會令皮膚變得乾燥。

「中醫推介改善冬季濕疹的湯水」

●百合瘦肉湯（一人分量）

●材料：紅豆13克、薏仁12克、沙參12克、玉竹10克、新鮮百合2個、少許瘦肉

●做法：把所有材料洗淨，凍水落材料，水滾後較細火，煲一個小時，最後放少許鹽調味。

●功效：補氣、養血、化濕、健脾、養陰潤燥

●注意：傷風感冒、多痰、大便稀溏人士避免服用

●土茯苓赤小豆瘦肉湯（一人分量）

●材料：赤小豆15克、黃耆9克、扁豆15克、淮山15克、玉米1條、紅蘿蔔1條、蜜棗2粒、陳皮2片、瘦肉4兩至半斤

●做法：洗淨所有材料，把土茯苓去皮並切件。所有材料放進盛有凍水的煲內，水滾後較細火煲2小時，最後加入少許鹽調味。

●功效：清熱、利濕、健脾、益氣，適合皮膚出現滲液或皮膚發癢有紅點的人士

●注意：脾胃虛弱、肚痾、消化系統不良人士避免服用

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