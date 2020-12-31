天氣預報：市區今早錄8.1°C創入冬最低　大帽山低見-1.2°C

強烈寒潮正為廣東帶來嚴寒的天氣，天文台今早(31日)錄得最低氣溫攝氏8.1度，是入冬以來的最低紀錄。在早上9時，天文台錄得氣溫攝氏9度，相對濕度35%，過去1小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是0.6，強度屬於低。現時之火災危險警告為紅色，表示火災危險性極高。

強烈季候風信號及寒冷天氣警告現正生效，全港各區錄得最低氣溫攝氏9度以下，而新界多區最低氣溫更低於攝氏7度，其中大帽山更錄攝氏-1.2度，屬全港最凍；其次是大老山，最低僅攝氏1.6度，而昂坪亦錄得攝氏1.8度低溫。

受強烈寒潮影響，除夕及元旦(明年1月1日)華南地區天氣嚴寒及非常乾燥，天氣普遍晴朗，隨後數天早上氣溫仍然偏低，下周該區雲量較多，預料另一股冬季季候風會在下周中期抵達廣東沿岸。

預測今日天晴及非常乾燥，日間最高氣溫約攝氏13度，吹清勁北風，初時離岸吹強風，最高紫外線指數大約是5，強度屬於中等；展望明日元旦及周六(明年1月2日)天氣仍然寒冷，天晴及非常乾燥，下周初雲量較多，早上氣溫仍然偏低。