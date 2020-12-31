終院今審理律政司上訴　市民通宵請願促撤黎智英保釋

被控欺詐及違反《港區國安法》的壹傳媒黎智英，上周三(23日)就該兩案一併向高等法院申請保釋並獲批准，引起各界嘩然，律政司事後提出上訴至終審法院要求續押，終院排期於今日(31日)開庭審理。有組織由昨日(30日)開始發起在終審法院留守24小時，等待終審法院就撤銷保釋作出終極裁決，留守者稱期間只會「食蘋果」充飢，「以示我哋誓要踢走毒蘋果嘅決心」。

終院今早10時開庭審理，由常任法官李義和張舉能等處理，預計需時1小時。由於案件引起各界關注，早上已有大批市民在法庭外排隊等候公眾席旁聽，而黎智英的女兒亦於早上約8時半抵達法院。

而在終院外的空地，團體「愛國護港101」繼續有代表以2人一組形式接力示威，留守終審法院門前，並展示「法律嚴懲黑暴黑手 漢奸肥佬黎」的橫額，又高呼「取消保釋、伸張公義、司法改革、刻不容緩、重判肥佬黎」等口號。

黎智英因被控欺詐及違反港區國安法而兩度在裁判法院提堂時被拒絕保釋，但法庭上周三卻批准黎智英保釋申請，律政司於翌日(24日)隨即入稟終審法庭提出上訴，早前曾表明會根據《香港終審法院條例》第35（2）條，向法庭申請上訴許可證明書，並要求法庭繼續將被告還押等候上訴。