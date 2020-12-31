近半確診市民居九龍區　牛池灣坪石邨藍石樓單日增4人確診

第四波疫情持續，本港昨(30日)新增54宗確診個案。衞生防護中心昨晚更新確診者行蹤及住宅名單，九龍繼續成為重災區，有一半個案患者居於九龍區，包括被列為強制檢測的牛池灣坪石邨藍石樓再多4人確診。另外，本港新增28間餐廳有患者曾到訪。

疫廈遍布多區，當中牛池灣坪石邨藍石樓單日新增4宗確診個案，計及上述個案，該大廈過去14日有8人染疫，已被列入需要強制檢測的大廈。彩雲（二）邨豐澤樓因持續5日有污水樣本驗出新冠病毒，須強制檢測，昨有3名居民確診，其中兩人源頭不明。

新確診的佛教醫院26歲內科女護士居於藍田德田邨德隆樓，該大廈早前有另一人確診，感染源頭不明，暫未知女護士是院內感染還是社區感染。另一名確診的聯合醫院2D病房22歲女護士居於將軍澳廣明苑廣寧閣，該大廈早前亦另有3宗個案。

食肆方面，多間屋苑商場餐廳上疫榜，包括樂富廣場的茶木‧台式休閒餐廳、黃大仙中心北館的翠華餐廳、天水圍天盛商場的銀龍粉麵茶餐廳等。另有一名屬聯合醫院2D病房群組的83歲女子(編號8514)報稱曾於發病後到過九龍灣麗晶商場的大快活及南豐餐廳。