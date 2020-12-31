老翁控三警虐待索償　指僱主亦有責任　律政司司長同遭列為被告

3名警員去年6月在北區醫院病房中，以拗手指和用警棍戳下體等招數私刑虐待一名被捕的六旬老翁，3人之後均被裁定藉公職作出不當行為罪罪成，分別被判囚17至32個月。六旬翁早前透過律師入稟區域法院，指3警對他施用非法武力，並提出民事索償。案件今（31日）於區院聆案官席前提訊，原告一方申請將律政司司長加入為第4被告，獲聆案官批准，案件並押後至5月28日再訊。

原告一方表示在3名被告案發時屬警務處聘請的警員，而僱主是否應為僱員的行為負責並承擔賠償責任，將會是本案的爭議點之一，遂申請將代表政府的律政司司長加入成為案中第4被告。律政司一方不反對有關申請。

原告鍾志華，被告依次是歐國偉、鄧文謙及林易昇。入稟狀指，3名被告去年6月26日於北區醫院一病房內，對原告作出不合法的武力，3人的行為構成對原告的酷刑對待，涉及公職人員行為失當，導致原告遭受人身傷害及其他損失。

原告要求法庭頒令各被告就其蒙受的損失作出賠償，亦希望他們支付懲罰性賠償。原告並要求法庭聲明被告的行為違反原告享有的憲制權利及《基本法》等。