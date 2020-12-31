43幢疫廈今起強制檢測　彩雲(二)邨檢測站人流稀少

新冠肺炎肆虐，港府早前要求43幢大廈居民強制檢測，近半位於九龍東，其中彩雲（二）邨繼豐澤樓，同邨的啟輝樓亦因污水樣本檢測持續驗出病毒，顯示可能有感染人士身處相關地方，近期曾身處啟輝樓的人士須接受強制檢測。東網記者今（31日）到彩雲（二）邨視察，邨內的流動檢測站人流不多，過程順暢。

早上約10時，豐澤樓地下的流動檢測車開始運作，人流不多，只有數人排隊等候採樣，整個過程僅需約5分鐘。該邨居民譚女士指出，今次是第3次進行檢測，因邨內染疫人數增加，故再次檢測以求安心，認為過程順暢。居於豐澤樓的陳先生亦指，自己是首次接受檢測，感覺較想像中好，不太恐怖。

香港分子病理檢驗中心主任黃利寶在電台節目表示，昨日（30日）收到通知，中心負責其中12幢大廈的強制檢測，涉及4區，包括大埔、沙田、觀塘及黃大仙。他指，由於運送物資及準備場地等需時，預計將在今日內分批啟用臨時檢測中心。

黃續指，將動用逾百人手進行採樣等工作，預料每日化驗量會增加數千個，數量不算多，相信暫時仍能應付。不過，他擔心日後若有更多大廈被納入強制檢測範圍，人手不敷應用，建議當局投放更多資源，並派員協助處理行政事務及管理人群，檢測承辦商的員工便可專注採樣，令整個流程更順暢。