教功課激心險殺7歲兒　上吊腦幹亡婦人仍命危

灣仔昨晨(30日)發生家庭悲劇，一名姓洪(43歲)婦人教兒激心情緒失控，企圖殺害其7歲兒子後上吊自殺，兒子頸部有輕微紅腫與母親一同送院，婦人經搶救後證實腦幹死亡，今日(31日)洪婦仍然情況危殆。

現場為石水渠街1號其發大廈一單位，姓洪（43歲）婦人與丈夫育有3名兒子，事發時她疑因教導7歲長子功課時激心情緒失控，以頸巾掩面及纏頸企圖使長子窒息，雙方糾纏近兩分鐘，幸長子逃脫。洪婦情緒未有平復，將自己反鎖房間，及用麻繩纏繫碌架床上層上吊，兒子致電父親求救。洪婦被救下時已陷入昏迷，送往律敦治醫院搶救，醫生初步界定她腦幹死亡。

香港家庭及親子教育工作者司徒漢明表示，管教子女是勞心勞力的事，事主要照顧3名年幼子女，可知其壓力非常大。大家在疫情期間，生活習慣被改變，憂慮多了。他指出人生總會遇上不同困難、挫折，但人要懂得處理壓力情緒。

最容易減壓的方法是嘗試找親友傾訴，紓緩情緒。他指出：「與人分享快樂，快樂加倍；分擔痛苦，痛苦減半」。另外，暫時抽離現實生活，讓大腦放空，例如進行30分鐘帶氧運動，大腦釋放「快樂賀爾蒙」安多酚釋放壓力。此外，聽柔和及慢的音樂，都可以調整一下情緒。司徒鼓勵建立良好的社交、鄰里關係，有樂觀及正面的思想，難關就能渡過。如壓力大，不能自我紓緩的話，應向社福機構尋求協助。