警隊超級電腦辨識逾60個感染群組　追縱逾3500名隱藏接觸者

2020年即將過去，警隊亦回顧年度大事，指今年2月疫情湧現，一方面要應付暴亂，亦要負責抗疫工作，包括抽調人手以「超級電腦」協助辨識逾60個感染群組，並成功追縱逾3,500名隱藏接觸者，協助當局控制疫情；截至今年底，警方共發出逾8,000張與防疫有關的告票。警務處處長鄧炳強表示，踏入2021年，無論順境、「疫」境，警方依然會緊守崗位，致力維持治安。

警隊在facebook指，暴徒於今年初延續破壞，四處投擲汽油彈、放火堵路，單是第一季，已有6宗爆炸品案，隨着警方嚴正執法，及早介入並阻止暴徒在街頭聚集，暴力犯罪情況在第二季開始已經有明顯改善，止暴制亂工作已見成效。

由去年7月至今年2月，亦即是本港暴亂情況最為嚴重的首8個月，對比今年3月至10月的後8個月，涉及反修例罪行，包括非法集會、暴動、縱火及刑事毀壞案件大幅下跌5成、反修例示威被捕人數下跌7成，相關投訴警察的數字亦大跌8成，而襲擊商舖的案件亦下跌8成，投擲汽油彈、破壞交通燈及港鐵站更是絕無僅有。

針對少數刻意挑戰法治的人及組織，警方嚴正執法，拘捕至少40名涉嫌違反《香港國安法》的人士，當中8人已經被落案起訴。

鄧炳強表示，很多對警隊的惡意指控都是來自那些犯法、想犯法、支持犯法，甚至想危害國家安全的人，目的都是想動搖市民對警隊的信心，打擊警隊的執法能力。但警隊的信念從無改變就是服務市民，維護法紀和守護香港。隨社會回復穩定，前線警務人員已從防暴大隊調返各警區原有工作崗位，重新聚焦社區警政，努力應對市民關注的治安問題，及積極加強警民關係。