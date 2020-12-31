染疫一周現急性免疫系統損傷　如患愛滋多年　港大團隊感驚訝

新冠肺炎重症患者有年輕化趨勢，香港大學微生物學系教授、愛滋病研究所所長陳志偉及團隊發現，多名60歲以下的重症患者難有強的T細胞反應，未能清除受病毒感染的細胞，估計因病毒誘導免疫抑制有關。陳又對本地有患者染疫一周便出現罕見的急性免疫系統損傷，情況如感染愛滋病多年，感「很驚訝」。

人體T細胞用以清除受病毒感染的細胞，並會協助人體產生抗體。陳接受傳媒訪問時表示，一般輕症患者在感染新冠病毒首周，已出現T細胞免疫反應，但重症患者則較難有強的T細胞反應，料因病毒誘導了免疫抑制有關，60歲以下的患者亦同樣有此情況，可能是令年輕患者變重症的原因。

團隊亦發現，有新冠肺炎患者在感染首周的急症期內出現免疫細胞大量減少、T細胞功能不良等急性免疫損傷，陳形容情況不常見，過往在感染多年的愛滋病患者才會發現類似免疫系統損傷，雖然康復者免疫系統能慢慢恢復，但仍有部分人未能回復正常水平。

另外，陳的團隊亦正研發疫苗，他們年初在愛滋病疫苗的基礎上，僅花一個多月便研發出新冠疫苗，但因本港無疫苗廠，令團隊輾轉7個月才在內地成功覓廠籌資金生產疫苗，但疫苗仍未到港，未能進行臨床試驗，團隊慨嘆「如果有廠，我們肯定不會比任何人慢。」

他又指，得悉港大正與一間香港公司接洽，冀利用一舊工業廠房改造成本地疫苗廠，惟一開始要有數以億港元計投入。陳相信，如政府可提供資金建立疫苗廠，日後可將政府每年開銷最大的兩三種疫苗改為在港生產，供應本地甚至內地所需。