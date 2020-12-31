油麻地停車場元旦停運　天橋貫穿奇景不再　市民爭相拍照留念

被加士居道行車天橋貫穿，逾60年歷史的油麻地多層停車場，其營辦商將於今日(31日)中午起，提前停止時租車輛駛入停車場。東網記者今早到場視察，發現停車場仍開放的4個樓層中，約80%車位仍有人租用，不少車主表示該區泊車位緊促，擔心油麻地停車場全面封閉後，區內的交通將受影響。有街坊表示自小在該區生活，認為停車場在建築、文化上皆有紀念價值，特意在停運前到場拍照留念。

在今早約10時，停車場仍開放的每個樓層約只有6至7個空位，至中午12時，停車場職員在入口放置雪糕筒，有不少司機因不知停車場將關閉的消息而「摸門釘」。市民方先生特意在停車場停運前到訪，他表示自己自幼在油麻地、佐敦區長大，現時已不常回到該區，但認為「值得保留呢個歷史」，故到場拍照留念。他又指「香港冇乜邊條天橋係橫跨一座大廈」，因此該建築物十分有特色。

方續稱，原先尖沙咀中間道的停車場關閉後，油尖旺區的泊車位可說是「完全唔足夠」，作為在佐敦區居住的車主，他平日亦只能在「錶位」泊車，有時甚至需要等逾1小時，批評政府的規劃造成駕駛者不便。

另外，市民李先生及太太亦在今早到停車場，他們表示之前曾在該區開設店舖，在5至6年間經常到油麻地停車場泊車，得悉該停車場將停運，故特意到場留念，覺得「都幾可惜㗎，咁大座建築物都會拆」。他又認為該停車場停運後「都唔知可以泊去邊」，又稱由於自己居住在新界，若再到九龍工作時不能駕車甚為不便。

車主鄧先生近乎每月皆需要到油麻地一帶，他指若日後該停車場停運，或會直接選擇乘坐交通工具，直言「附近根本冇位泊車，錶位又泊唔到，停車場又四圍都搵唔到」。他稱由於新冠疫情關係，近來多了駕車以減少與他人接觸。談及該區的規劃，他批評「政府係唔會規劃得好㗎」。

運輸署昨日(30日)表示，為配合路政署興建中九龍幹線，油麻地多層停車場明年1月1日起會全面封閉，並永久終止營運。由今午12時起，該停車場營辦商會停止讓車輛以時租方式進入該停車場停泊，而持有有效泊車月票的人士，仍可繼續將車輛駛進該停車場，並停泊至該停車場封閉為止。