物監局批出逾11億港元抗疫資助　16萬名酒店商場物管員工受惠

物業管理業監管局今(31日)公布，由民政事務總署委託該局執行「物業管理業界抗疫支援計劃」的審批及發放資助工作現已完成，批出資助超過11億港元，料惠及近4萬幢樓宇及逾16萬名前線物管員工。當中申領資助物管公司所涉之物業，不乏酒店、大型商場、銀行大廈及其他商廈等。

物監局主席謝偉銓表示，政府在「防疫抗疫基金」下設立了上述支援計劃，總承擔額為10億港元，但現時該局共批出逾11億港元資助，即超額完成相關工作，政府提供額外撥款，讓所有批出資助得以順利發放。該局目前大致完成相關後續跟進及覆核審查工作，會繼續處理小量仍須跟進的個案。

根據該局已獲批資助物管公司涉及的物業名單，發現多間中西區、灣仔區及南區的酒店「榜上有名」，包括港島香格里拉酒店、香港四季酒店、香港文華東方酒店及香港海洋公園萬豪酒店等。同時大型商場如山頂凌霄閣、希慎廣場、太古廣場、會展廣場商場、國際金融中心一及二期亦列於名單上。銀行大廈方面則有中國銀行大廈及上海商業銀行大廈等。另外，前身為三級歷史建築中環荷李活道已婚警察宿舍的元創方(PMQ)、以及市區重建局保育活化項目「茂蘿街7號」的物管公司亦有份申領資助。