香港淪垃圾貿易自由港　遭聯合國點名批評　環團促加強把關

全球每年製造約90億噸塑膠垃圾，惟當中只有不足10%可回收，不少發達國家為降低成本，選擇把不可回收的廢品出口到東南亞地區棄置；香港作為亞洲的自由貿易港，成為大批廢品的中轉站，更被國際刑警及聯合國點名批評。為了打擊此不法行為，國際組織已立法規管廢塑膠貿易，2021年1月1日生效，香港也制定了相關指引。綠惜香港促請海關及環保署做好把關，加強抽檢來自美國的貨櫃，杜絕禍根。

國際刑警於2020年8月發布關於廢塑膠市場的犯罪趨勢報告，揭示中國在2018年禁止進口「洋垃圾」後，東南亞成為新的「垃圾場」，而香港作為各國垃圾的轉口港，於去年更分別成為越南和泰國、菲律賓的第2及第3大廢塑料來源地。而且，全球廢塑膠貿易額預計將由2016年的348億美元，大幅增長至2022年的500多億美元，吸引非法份子分一杯羹，透過自由港等轉口港偽裝成廢品來源地，再運往落後地區；馬來西亞於去年入口7個裝載塑膠垃圾的貨櫃，便是經香港轉口，而這批欲掩人耳目的廢品就是來自比利時。

此外，聯合國《巴塞爾公約》轄下的工作小組也曾指出，羅馬尼亞曾出口123個廢礦渣貨櫃至廈門港被拒，貨櫃輾轉運到香港，惟運往馬來西亞被拒，滯留4年才成功運走，反映香港垃圾貿易自由港的角色。

綠惜地球倡議及傳訊經理楊日輝解釋指，由於環保署和海關也把關不力，當東南亞國家加強抽查、退回有害或虛報的廢物，香港就被當成來源地，需「硬食」垃圾貨櫃，例如馬來西亞及菲律賓去年退回14個塑膠垃圾貨櫃，其中一半留港處理。

《公約》為打擊發達國家傾倒廢塑膠到落後地區，去年經全球180個國家同意管制廢塑膠，並於2021年1月1日實施。香港環保署按此制定《廢塑膠進出口管制指引》，規定進口或轉口受管制的廢塑膠須申報。然而，美國作為香港最大的廢塑膠來源地，2020年首10個月進口6萬8千噸廢塑膠、佔總進口25%，卻非締約國之一。

楊日輝建議海關及環保署嚴格執法，加強抽檢美國貨櫃，防範美國把塑膠垃圾，經香港轉運至發展中地區；一旦發現違規情況，應盡早對外公布，提醒發達國家勿做缺德的垃圾貿易。同時，大型船公司應收緊廢塑膠入口，拒絕接載廢塑膠貨櫃，合力打擊不法行為。