日間醫療中心及私院新規管法例明日生效 市民可查冊及投訴

2012年DR醫學美容集團美容毒針案造成1死3傷，事件揭露醫療美容中心未有法例監管，2018年11月立法會通過《私營醫療機構條例》，政府並已刊憲，法例下所有私家醫院及首批日間醫療中心牌照明日（1月1日）生效，亦代表經過8年法例真空期，新規管制度分階段正式落實。

衞生署今日(31日)表示，由明日開始，《條例》會取代《醫院、護養院及留產院註冊條例》（第165章），為私家醫院提供新的規管制度。《條例》下首批日間醫療中心牌照亦會於同日生效。

新制度下設有投訴機制，市民可循有關渠道對持牌私營醫療機構作出投訴。衞生署提醒，仍未申領日間醫療中心牌照的營辦人，應盡快透過電子牌照系統申領牌照，診所牌照及小型執業診所豁免書的申請詳情將適時公布。

DR美容毒針案後，政府成立督導委員會並全面檢討私營醫療機構，《私營醫療機構條例草案》於2018年11月15日獲立法會通過，醫院、日間醫療中心、診所、衞生服務機構這4類私營醫療機構均須領有牌照或豁免書，《條例》已於當年11月30日刊憲。

衞生署指，新條例為私營醫療機構引入新規管制度，進一步保障病人安全和權益。該署已設立和備存私營醫療機構登記冊，將於明日上載於網頁www.directory.orphf.gov.hk/Directory/tc/Home/Home，供市民查閱。