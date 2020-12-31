非洲假難民深水埗販毒斷正　電器暗藏逾800萬元冰毒被捕

警方毒品調查科根據線報及經深入調查後，昨午(12月30日)5時許展開打擊毒品行動，期間在深水埗元州街一幢唐樓外，發現一名貌似南亞裔的可疑男子正搬運2個紙皮箱，遂上前截查。該名男子見狀神色慌張，立即拔足狂奔，逃至欽州街終被探員制服。警方其後搜查該2個紙皮箱，發現裝有一批閉路電視鏡頭及電飯煲，經詳細檢查後，在該些物品內檢獲12.38公斤、市值約803萬港元的懷疑冰毒，將該名男子拘捕。

毒品調查科高級督察譚瑋諾表示，行動相信已成功阻截一批毒品流入本地市場。據悉，被捕人士是持「行街紙」留港的非洲烏干達裔人士(34歲)，涉嫌「販毒」及「阻礙警務人員執行職務」，他將被暫控上述2項罪名，案件後日(1月2日)於九龍城裁判法院提堂。

譚瑋諾續指，警方留意到有不法之徒以電器掩飾販運毒品，從而避過執法人員的偵查。警方會密切留意這些包裝毒品手法的趨勢及變化，從而採取積極措施打擊販毒活動。警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁，呼籲市民切勿以身試法。