反修例案：司機阻拉人跟警對峙　非法集結罪成還押候判

去年11月13日大批市民響應「三罷」活動，當日中環交易廣場外有逾百名示威者與警方衝突，並試圖阻止警察將一對被制服的男女帶走。期間一名男司機涉嫌衝撞警長被捕，他早前承認襲警罪，但否認非法集結及在身處非法集結時使用蒙面物品兩罪受審，他今日(31日)在東區法院被裁定該兩罪罪成。案件押後至明年1月14日等候背景報告始判刑，期間被告須還押。

報稱司機的35歲被告張展文，被控於去年11月13日，在中環交易廣場平台襲擊警長A、參與非法集結，並身處非法集結時使用蒙面物品。

控方案情指，當日在場一對男女遭警方制服，防暴警接報到場，在場人士指罵及包圍警員，並阻止警方將該對男女帶走，有人向警員丟雜物。警方展開驅散行動期間，戴黑色口罩的被告與警員陳智勇對峙，陳揮警棍驅趕被告，被告反抗，更一度試圖搶走陳的圓盾。被告另快速衝向警長A，嘗試用右膝撞警長A的腹部，被告最終被制服拘捕。

辯方指被告當日已跟隨人潮後退，無參與指罵警員，他想轉身離開，惟陳警員向他揮警棍及用盾牌推撞他，他出於自衞才捉住陳的盾牌。

裁判官張志偉裁決時指，陳警員在記錄證供時有所遺漏，對其證供可靠性有所保留，但作供的其他警員均為誠實可靠證人，他們的證供亦與控方呈堂的現場片段脗合。

張官翻看呈堂片段後，認為被告當日並非無退路，但他選擇逗留現場，更面向防暴警員作出對抗。而當日人群叫囂嗌口號，有人向警方掟雜物，被告無視警方的驅散，罔顧集體行為的風險，與在場人士包圍警方，並共同要求警方放人，故現場屬於非法集結。由於被告在身處非法集結現場戴上口罩，故裁定他蒙面罪成。