馬哥孛羅酒店裁員16人　工會批幸存者新合約不平等

疫情重挫本地經濟，酒店業更首當其衝。有工會透露，馬哥孛羅酒店有限公司旗下3間位於尖沙咀的酒店展開裁員計劃，涉及總監級及前線員工，其餘「幸存」的前線員工則要簽署新合約，明年1月須放4日無薪假，同時減薪8%；而辦公室員工則毋須簽新合約，但亦要放6日無薪假。酒店回覆東網查詢時證實事件，3間酒店共裁減16名員工，無薪假暫將實施1個月，會再按業務調整。

香港酒店工會主席徐考澧透露，據其了解，3間酒店本周日(27日)開始裁員，涉及前線員工、經理甚至總監級人員，並要求他們即日離職，而「幸存」的前線員工則要簽署新合約，辦公室及前線員工待遇不一。他說，酒店未有明確提到拒簽新合約的後果，但相信有關員工或會被即時解僱。他批評有關安排不公平，期望僱主可讓酒店同業有平等待遇，並歡迎馬哥孛羅酒店聯絡工會，共同商討有關方案。

馬哥孛羅酒店表示，經過全面業務評估後，決定透過重新分配人手、改善架構以保留最多職位，3間酒店合共裁減16名來自不同級別的員工，佔全體員工約2.3％。而辦公室員工將於明年1月放6日無薪假；前線員工則放4日無薪假，同時減薪8%。酒店指，全球疫情情況仍然未減退，多國加強旅遊限制，形容有關決定艱難而必要，又指目前沒有進一步計劃，將按業務及營運狀況，決定未來的無薪假安排。

勞工處表示關注事件，受影響員工如對其僱傭權益有疑問，可到勞工處勞資關係科各分區辦事處尋求協助。