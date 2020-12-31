公民議政平台被指違法　籌委會夭折今宣布解散

多名民主派區議員牽頭發起將成立「香港公民議政平台」，指就香港問題與民共議，原定於今日(31日)宣布正式成立平台，惟最終夭折，今午在記者會上宣布籌備委員會解散，稱因有部分傳統民主派不願意合作。

籌委會指部分民主派不願合作，令平台進展受阻；加上民政事務局局長徐英偉指平台違法後，部分傳統民主派人士更加與平台割席。籌委會認為既然不能達到當初團結各黨派的目標，便決定即日解散，對一直協助和表示願意加入的區議員表示謝意，又向全香港市民致歉。最後，籌委會希望將來會有人重新帶頭，有勇氣地建立新的民間議政平台。另外，因場地和時間有限，籌委會指記者會在宣讀聲明後便結束，不設問答環節。

籌委會發言人、離島區議員梁國豪表示，籌委會於今年6月開始籌備，希望能團結不同黨派，原先有27個籌委，包括5區代表，亦有不少區議員承諾當平台成立後會加入籌委會，令人鼓舞。梁表示曾再三邀請傳統民主政黨加入平台，但只收到「暫不討論」的回覆，令事情膠著。而當有消息指中央政府有可能取消區議會資格時，傳統民主政黨更是和平台「割蓆」，不讓所屬政黨的區議員參加平台。

梁強調，平台只是討論時事、為民發聲和反映民生議題，希望達到跨區合作。故絕不存在建制派人士，以至徐英偉所指是違法平台，亦沒有涉嫌違反《港區國安法》。梁又重申，籌委會方針和架構一直保持開放和調整，絕非由本土派主導，對於因有人杯葛籌委會而夭折感到可惜，對一直協助和表示願意加入的區議員表示謝意，又向全香港市民致歉。最後，籌委會希望將來會有人重新帶頭有勇氣建立新的民間議政平台。

籌委之一，九龍城區議員李軒朗於本月22日宣布將於今日召開記者會，公布正式成立平台。惟於本月24日，葵青區議員韓俊賢、黃大仙區議員劉珈汶及沙田區議員周曉嵐，先後辭去籌委職務，當中劉有提及民主派不同板塊的政治理念不太一致。

而於本月25日，徐英偉直斥有關平台的非法理據充分，表明會密切關注情況，一旦越雷池半步，絕不容許任何試探紅線的舉動，有關執法部門必定會採取適當的行動。徐亦強烈譴責非法平台的成立，促請有關人士要想清楚，否則會受到法律制裁。