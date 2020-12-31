反修例案：青年認家中藏土製爆炸品　望服刑後貢獻社會

警方去年8月在天水圍天瑞邨一個單位檢獲逾30枚煙霧彈及其他爆炸品物料，居於該單位的一名24歲司機被捕，他今（31日）於區院承認一項管有爆炸品及一項管有物品意圖損毀財產罪，還押至1月21日，等候其背景報告後判刑。

被告盧俊希(24歲)承認於2019年8月1日，在其天水圍住所內管有硝酸鉀、蔗糖、碳酸氫鈉及碳酸鎂的固體混合物；另管有打火機油、棉花、玻璃樽及火柴等，意圖作非法用途。

案情指當日下午4時許，警方於天水圍天瑞邨巴士總站截獲被告，並向他出示搜查令。被告其後帶警方到其住所搜查，當時其母及胞姊均在家。

警方在其家中搜出30個土製裝置，內含能產生煙火效果的混合物，另外還有27個未完成的土製裝置、一本寫有化學程式及煙霧彈製作方法的記事本、量度裝置、啤酒樽、火柴等物品。被告警誡下，承認涉案物品屬他所有。

辯方求情指被告為人孝順，因要外出工作幫補家庭及照顧母親，中二便已輟學。他在本案中已受到深刻教訓，亦內疚令其家人難過及受打擊，故他願意承擔責任，希望在服刑後可以重投及貢獻社會。