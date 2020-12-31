疫情無阻食慾　市民請假食除夕自助午餐　酒店預訂爆滿

新冠肺炎疫情已擾攘近一年，今日(31日)除夕夜雖非公眾假期，仍有不少市民打算送別疫魔，迎接新禧來臨，為趕上今年堂食尾班車，有市民專程請假過除夕。旺角帝京酒店、康得思酒店今午自助餐預訂爆滿，有市民指就算擔心染疫亦難以每日不外出，對酒店的防疫措施有信心。康得思酒店門外更有大批已預訂自助餐的市民在場等候。

東網記者昨(30日)以顧客身份，致電帝京及康得思酒店餐廳嘗試預訂今午自助餐，惟酒店方指均已滿座，而帝京元旦(1月1日)自助午餐亦爆滿。預訂了自助午餐的盧小姐表示，恰巧看到有折扣，故相約朋友食自助餐過除夕。她原從事航空業，惟今年受疫情影響而轉行，認為「(今年)個個都唔開心」，但生活始終要過，所以會照樣外出慶祝。她指，酒店方已要求食客領食物時要戴口罩及為餐枱加裝隔板，對其防疫措施有信心。

到場吃自助早餐的邱小姐指，原與2名親友預訂了2間酒店，但由於另一間位於佐敦的酒店無海鮮供應，故決定「轉場」，而她透過網上平台預訂自助早餐僅須110港元，綜合考慮食物質素、環境及氣氛，認為值得一試。林小姐和李先生亦與2名親友到場過除夕，受禁聚令及疫情影響氣氛，料晚上未會外出倒數，故自助餐已屬今年最後的活動，明日元旦(1月1日)假期亦未必會外出。

另外，近日冷鋒襲港，家住柴灣的何先生及何太攜同兩名女兒到旺角購買禦寒手套，他指日前已將羽絨等厚衣取出，而何太則指昨夜天寒，已為女兒穿上4件衣服並戴上頸巾保暖。