反修例案：運動醫學專家作供　指周梓樂意外墮樓

科技大學男學生周梓樂墮樓不治的死因研訊今天（31日）繼續，專家證人從運動醫學角度去分析梓樂墮下的模式，指出梓樂的頭部受重傷，但手腳及腰背沒有受傷，加上墮地位置與石壆的距離較近，故能推論梓樂是意外墮下，而非有準備地跳下或遭人拋落。專家進一步解釋梓樂在沒有準備的情況下跌落，可以是失去平衡，或是跨過石壆時，意料不及後方是中空而墮下。

骨科醫生兼體育及運動醫學專家江金富供稱，根據文獻分析，假設一個人被別人從高處拋下，由於被用力往外拋，落地會較遠，而背部和四肢會較大機會受傷。同樣，若一般人由高處跳下時，亦會在較遠處落地，腳部和脊椎容易受傷。

惟梓樂的傷勢主要在右邊頭顱、胸腔及右邊盆骨，手腳及腰背則沒有受傷，加上墮地位置與石壆的距離只得1.3米，距離較短，而梓樂的手指亦沒有驗出他人的DNA，顯示他墮樓前沒有抓過他人，因而推論梓樂是意外墮下。

江又指出，梓樂墮下的時間只得0.93秒，時速約20英哩，因人體受限於認知反應的延遲，即腦部由接受訊息至作出決定，過程需要至少0.7秒，故他估算梓樂於墮下時，能夠作出身體反應去保護自身的時間僅有0.23秒，時間十分短。

至於梓樂會否有被人推下樓的可能，江表示如果梓樂是被人從正面推下，理應會有反抗而留有痕跡。若是被人從背面推下，亦可能出現目前相似的傷勢，惟強調相關假設仍需足夠的證據才能支持。

最後江利用由裁判官提供的私人玩偶作道具，示範梓樂當時以怎樣的姿勢跨過石壆，才會造成頭部重創。江認為，梓樂應是用左手撐著石壆，然後跳躍用側身翻過石壆到對面，但途中可能被牆身「戟一戟」，或是跳得太出而抓不住石壆，接著身體因重心轉向而順勢翻側，以側身墮地，梓樂先是頭部撼地，然後身體再撞地，故傷勢均出現在右邊身體，以及頭部的傷較嚴重。