今增68宗確診　不明個案佔18宗　增3大廈居民須強檢

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，本港今(31日)新增68宗確診個案，累計病例有8,847宗。患者涉及37男31女，介乎1至84歲，當中6宗為輸入個案；62宗本地個案，其中18宗屬源頭不明，其餘44宗與其他個案相關，包括彩雲(二)邨啟輝樓再覓得1宗個案，患者本月25日出現喉痛，至本月29日到門診求醫後證實確診。

再有3幢大廈符合2無關連單位的「強制檢疫」條件，包括慈愛苑愛仁閣、欽州街德寶大廈及何文田邨靜文樓，當局會向有關大廈發出強制檢疫令。另外，昨日(30日)公布的43幢須「強制檢疫」的大廈中，曉光街曉麗苑曉星閣、翠林邨安林樓及青華苑華欣閣居民因早前已入院，更改或報錯居住地址而被剔出「強制檢疫」大廈範圍，張竹君為對市民造成的恐慌及不便致歉。

張又引述公共化驗所，表示早前自南非輸入個案，其樣本證實為當地新變種病毒「N501Y」，本地暫錄1宗。

醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞公布，屯門醫院1名病人服務助理昨日(30日)到該院急症室求診，檢測後初步確診，該職員目前在醫院隔離病房接受治療，情況穩定。該服務助理曾在11月底在隔離病房工作，期間有合適保護裝備，12月29日調往普通病房工作，正展開追蹤，發現該服務助理曾協助6名病人喂食，期間病人長時間未有戴口罩，被列為密切者須隔離檢疫。

另有4名職員，包括1名護士及3名病人服務助理，曾與染疫員工一同用膳，或清潔洗手間時未佩戴面罩，被列為密切接觸者，須隔離檢疫，相關病房已徹底清潔消毒，為審慎起見將為該院所有病人進行檢測，並暫停接收新症。