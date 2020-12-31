政Whats噏﹕主教山配水庫走漏眼　梁美芬斥政府區議會矇查查

深水埗主教山具百年歷史的配水庫被當「水缸」險被拆卸，九龍西直選議員梁美芬(Priscilla)直斥政府同深水埗區議會有最大責任，話查冊其實好容易，批出工程前應該研究有關地點嘅歷史背景。又話今次多得街坊發現古蹟，就算區議員事後不停跟進，都無得攞彩啊。

Priscilla今日(31日)喺社交平台發布影片，同首先發現古蹟嘅街坊芳姐對談，佢大讚芳姐當正古蹟係佢親生仔，用盡一切努力保護佢，先成功令政府叫停清拆工程。之不過Priscilla就好唔滿意政府嘅表現喇，話有關方面竟然發現唔到咁大規模嘅古蹟，真係離奇，促請政府部門要改善態度同角度，日後進行工程前，一定要進行歷史查冊，了解選址以前有啲咩建築物，批出遷拆同興建合約時，需要求承辦商同工程人員注意事項，如果唔係可能拆咗都唔知咩事。

雖然當區區議員事後不斷跟進事件，但Priscilla直指佢哋無得攞彩、無得攞功勞，因為區議會當初討論有關工程時，只係睇文件，而欠奉實地考察，以致走漏眼。