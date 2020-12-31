陳帆指申請港龍航權　需有相關營運許及牌照

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空集團，早前宣布停止營運旗下國泰港龍航空，港龍有關46條航線的航權上月已交還港府，運輸及房屋局早前已邀請本地航空公司申請有關航權。運房局局長陳帆今(31日)表示，得悉有一間公司正籌備在港成立航空公司，惟有資格申請港龍航權的公司，必需為持有民航處相關營運許可及空運牌照局有關牌照，故未向該航空公司發出邀請。

港龍航線主要內地為主，例如北京、上海及成都等，亦涉及東南亞地區包括印尼、柬埔寨及馬來西亞等，據消息國泰及國泰旗下廉航香港快運，以及香港航空，均對港龍航權有興趣，當中國泰早前已承認正尋求監管機構批准，由國泰及快運可營運港龍的大部分航線。

立法會經濟發展事務委員會今舉行視像會議，議員林健鋒指港龍停航後，航權至今仍未分配，又稱得悉有其他航空公司希望加入本港市場，爭取相關航權，要求局方解釋現時航權進度，及正註冊的公司是否亦能申請港龍航權。

陳帆回應指，港龍航權早前已全數交還比政府，局方已按既定機制，發信邀請本地航空公司申請有關航權，包括3間客運公司，即國泰、快運及港航，局方會就提升香港航運競爭力及確保香港作為航空樞紐地位等方面作考慮，按機制分配航權。

他稱因航權涉政府之間協議，分配時亦涉多方商業決定，獲發航權的公司會得悉結果及營運有關航線，但詳情不會作公布。他又指出，有關航權申請資格只能是已完成註冊及取得牌照的航空公司，得悉有一間公司正在籌備階段，但強調該公司要完成程序才可被視為合資格申請。