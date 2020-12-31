黃馮律師行遭介入接管　律師會：待法庭手令後方能取回涉事款項

黃馮律師行因嚴重違反《律師帳目規則》，於本月24日被香港律師會介入接管。律師會今午(31日)舉行記者會，指由於事件涉及不誠實行為和不妥善處理帳目，加上牽涉大量客戶資料及檔案盡時整理，表明受影響客戶須待法庭手令後，才能夠取出早前存入該行的款項。律師會又表示，稍後時間會於該會網站上載常見問題，以供受影響客戶參考，並再次呼籲他們應盡快委聘律師，及聯絡介入中介人徐伯鳴劉永強律師行。

律師會指，自該會介入接管黃馮律師行後，介入中介人及另外4間協助進行調查工作的律師行，正日以繼夜處理黃馮律師行的檔案資料。律師會強調，受影響客戶必須另聘律師，介入中介人的唯一角色是處理檔案，而介入中介人會先處理較緊急的個案。律師會又收到逾100間律師行表示願意向受影響客戶供協助，該會已將名單上載到該會網站。

律師會又表示，該會已聯絡包括律政司、運輸及房屋局和銀行公會等多個政府部門講述事件，並促請他們在可行範圍內盡力協助受影響客戶。

黃馮律師行被指有一名前文員不誠實挪用客戶款項，同時嚴重違反《律師帳目規則》，包括透支客戶款項，以及容許不合資格人士成為客戶帳戶的簽署人，早前遭律師會根據《法律執業者條例》介入業務，即時結業。