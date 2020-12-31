議員批第4輪防疫基金忽視運輸業　海上入油業逾千人無工開

疫情持續，嚴重打擊運輸行業，惟港府第4輪防疫抗疫基金未有支援運輸業。立法會經濟發展事務委員會今(31日)開會，多名議員批評政府第4輪防疫基金忽略支援運輸行業，包括跨境巴士、貨運司機及航空業等。有議員更指海上入油及補給業因疫情被叫停，影響170艘油船，逾1000名船員生計受影響，認為該行業與外來船隻的船員不會有肢體接觸，感染風險較低，應放寬處理。運輸及房局局局長陳帆回應說，明白海上加油及補給行業苦況，早前亦與該些行業開會商討，會與食物及衞生局等部門商討，探討是否可放寬措施。

議員葛珮帆表示，本港海上加油業排名世界第5，但因疫情影響，該行業已被叫停。她認為入油及補給工作不需人與人接觸，感染風險不大，相反叫停該行業，會令其他船不來港，轉去台灣及新加坡等，即使未來疫情緩和，亦未必會選擇來港補給，擔憂本港會失去競爭力。她又指防疫措施應到位及具針對性，認為純粹加油均要做檢疫是不合理，批評第4輪防疫基金對該些行業毫無資助，「點過難關？等佢(行業)死晒，啲人轉哂行又培訓唔到人，香港會無咗個行業！」

議員盧偉國亦稱，第4輪防疫基金對跨境運輸行業零資助，有跨境巴士司機幾乎零收入，又擔憂內地現時嚴格執行防疫措施，出入香港水域返內地亦需14天檢疫，農曆新年前粵港駁船或會停航，影響本港建築材料供應。

陳帆表示早前已與多個行業見面商討，他關心加油及補給行業苦況，該行業亦曾拍片向局方確保在加油過程中不會有肢體接觸。他希望該行業理解，現時疫情仍十分嚴峻，該局會繼續與食衞局商討，在疫情得到控制時適當放寬措施，紓緩業界苦況。

至於跨境巴士司機方面，陳稱明白該行業受影響嚴重，會採取「以工代賑」措施，即港府若有點對點運輸需求時，會先請該些司機開工，雖數量有限，但會盡做。