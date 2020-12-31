反修例案：男子警署內連襲3警　官不信警自殘誣衊裁定罪成

一名男子於去年7月14日的沙田衝突中被捕，之後被帶到葵涌警署，被指在警署內的房間「以一敵三」，先用頭撼跌一名男警，再打傷另一男警的臉和抓破第三名男警的警察背心。他否認3項襲警罪，經審訊後今（31日）在沙田法院被裁定罪名成立，還押至1月13日等候背景報告後判刑。裁判官香淑嫻指被告聲稱被警員打，但不叫對方停手只稱要見值日官，反應並不合理；相反5名作供警員誠實可靠，故判被告罪成。

24歲被告林梓和被控於去年7月15日，在葵涌警署301C室襲擊警員許智星、焦國榮及梁健聰。

裁判官指，5名警員的口供清晰直接，能互相印證，即使有少許出入亦不影響其可信性。對於辯方指，警員許智星將自己的額頭分別撞向被告前額、枱及牆上來誣衊被告，說法並不合理，因當時被告蹲在地上，這情況下許難以將自己的額頭撞向被告的額頭，況且法庭不相信許會如此自殘以誣衊被告。

對於被告反指被警員打，裁判官認為若他說屬實，他應該要說出「唔好打」等字眼，但被告當時只說「要見值日官」，並不合理。而被告當日在警員上手銬時不斷掙扎，因此受傷並不足為奇，醫療報告所顯示的傷勢與可能因掙扎造成的受傷情況亦脗合。

辯方律師求情指，今次是單一事件，與被告的本性大相逕庭，而且當時房內有4名警察，根本不知道被告如何以一人之力襲擊3名警員。辯方提出此項控罪的上限為監禁6個月，希望裁判官可以考慮被告過往品行良好判處緩刑。惟裁判官認為即時監禁是唯一恰當的刑罰，故將被告還押候判。