19行業代表聯署促推行全民檢測及禁足令　爭取農曆新年通關

持續近1年的疫情重創本港經濟，議員何君堯與部分業界代表今日（31日）召開記者會，向特首林鄭月娥發表公開信表達訴求。19個行業界別代表聯署促政府下定決心採取果斷措施推行強制全民檢測、禁足令及落實全民「健康碼」制度，以達致確診個案清零的目標，重啟本港經濟及爭取於明年2月農曆新年通關。

身兼組織「群力救港」召集人的何君堯指，曾要求政府趕及於10.1及明天元旦日（1月1日）通關，惟政府沒有決志做好抗疫工作而錯失時機。何表示，假設本港需要達成21天的清零目標，如要於明年2月12日、即農曆新年初一通關，政府最遲需要在下月中推行上述措施，冀政府不要再錯失機會。他指明白相關工作有困難，但認為「醜婦終須見家翁」，不可單靠疫苗抗疫，強調政府更需要確保社區沒有傳播鏈。他又指組織早前原本計劃在明天舉行汽車遊行請願，但因應疫情嚴峻決定將活動押後。

永東直巴副總經理蔡順基表示，自年初疫情爆發至今，跨境巴士業界已停業了近11個月，直指「一毫子生意都無得做」，然而仍需要支付車輛基本保養及租用場地費用等，日常開支非常沉重。他又指香港不少行業與內地相關，如一直未能通關，香港經濟只會一落千丈。他強調不希望「攤大手掌問政府攞錢」，促政府下定決心爭取盡快通關讓行業可投入運作，並制訂安全、平穩的通關流程及與內地政府商討港人接種疫苗後入境的安排。

旅行社東主協會會長葉慶寧指疫情打擊各行各業，若一日未能達到清零目標，關口仍然難以重開，通關變得更是遙遙無期。他指政府給予的支援只是杯水車薪，直言「幫得幾多？」，對比要求政府派錢，更希望爭取盡快清零通關。