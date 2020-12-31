無業漢到英美領事館破壞打人　認罪等候精神科報告

35歲無業漢於今年2月，到金鐘法院道英國駐港總領事館打爛該處一道玻璃窗後逃去，事發後半個月被警方拘捕。今年8月，他再在中環花園道美國領事館外，從後襲擊該領事館的外籍職員，未有透露犯案動機。他今天(31日)在東區法院承認刑事毀壞及傷人兩罪，辯方押後求情，案件押後至明年1月14日，等候索取其背景及精神科醫生報告才判刑，期間他須還押候判。

案情指，今年2月15日下午近3時，英國駐港總領事館的保安員在保安室工作期間，隔著單向透光玻璃窗目睹被告張文達在法院道落的士，並步向領事館，被告揮棍兩度敲打保安室的玻璃窗，令玻璃窗出現兩道分別分別58及110厘米長的裂痕。被告隨即乘的士離開，領事館則需花費9.8萬港元更換玻璃窗。

警方翻查閉路電視及八達通記錄，追查到被告的行蹤，並於3月4日到其住所將他拘捕，警誡下他保持緘默。

今年8月25日約下午3時半，被告再現身花園道美國領事館外，在該領事館任職設施維修主管的Raphael Todd則步出領事館往附近聖約翰大廈的咖啡店，被告乘機從後突襲Todd，令Todd即時倒地額頭流血受傷。領事館保安員趁被告逃走時，隨即拍下他的背影照片留證據；而Todd被送到領事館由駐館醫生治理，他及後再轉送瑪麗醫院驗傷，醫生證實其右大腿有觸痛，身上多處擦傷，額頭有裂傷需縫4針。

警方追查後，發現被告當日事後沿花園道落山離開，其容貌被律政中心的閉路電視鏡頭拍下。被告於同日被捕，被捕時他仍穿著案發時的衣物，這次警誡下他亦是保持緘默。