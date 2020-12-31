各界嘆黎智英續還押是遲來的公義　促加快司法程序

律政司早前就壹傳媒黎智英獲准保釋的決定向終審法院提出上訴，終院今日批出上訴許可，並排期於明年2月1日審理，期間黎智英須還押。有政界及法律界人士認為是遲來的公義，惟國安法條文清楚列明不應向被告給予保釋，加上黎智英屬於重犯，社會均期望加快司法程序，怒斥律政司是精神分裂，始終堅拒進行司法改革「完全係攞嚟攪」。

早前律政司提出須緊急處理上訴許可，惟終院拖延至今日才處理。即使批出上訴許可，仍須排期於明年2月1日審理，身兼執業律師的議員周浩鼎指，黎智英是涉嫌違反國安法的重犯，案件惹起社會公憤，若然容許黎逍遙法外，是「一日都嫌多」，市民亦會認為律政司「做啲唔做啲」，並無極力爭取加快上訴程序。

此外，周直斥律政司及司法機構猶如鴕鳥，面對批出的刑期及保釋條件，接二連三地犯錯，導致出現棄保潛逃的情況，令公眾對司法系統的信心大損。周一直建議應盡快設立量刑委員會，強調律政司的責任應是爭取法庭有公正的判決，遇有量刑不公時需作上訴，惟律政司一直「跟住司法機構的鼻孔說同一番說話」，聲稱應交由司法機構決定刑罰，形容律政司是精神分裂。

立法會保安事務委員會主席陳克勤同樣指出，黎一直觸犯嚴重罪行，與外國政客往來，更有不明來歷的資金。黎於保釋期間，與多名民主派人士連番會面，質疑他透過第三者「搞小動作」、影響案情，認為所造成的影響已無可挽救，法庭應盡快審理上訴許可，否則擔心牽涉的證據會被銷毀，同時促請曾經與黎會面的人士，公開交代會面內容。

議員葛珮帆形容，黎智英再度還押是遲來的公義，認為終院決定向律政司批出上訴許可的判決合理，若黎智英繼續獲保釋，只會令國安法淪為「紙老虎」。葛又引用國安法第42條，條文列明對犯罪嫌疑人或被告人，除非法官有充足理由相信被告不會繼續實施危害國家安全行為，否則不得准予保釋，但黎近日頻頻約見「攬炒派」人士到其寓所密會，會面內容無人得悉，黎亦有可能透過第三者傳話，甚至代為發布訊息或意見，足以證明已成漏洞。