廚工求復合不果狂斬女友　傷人罪成待女方創傷報告後判刑

39歲廚房散工與同居女友鬧分手被趕出愛巢，一次他返回單位箍煲，涉當着對方的6歲女兒面前拿刀對她頭頸狂斬，令她除面頸留疤毀容外，聲帶視力亦告受損。該名廚工早前否認襲擊及有意圖而傷人兩罪，案件在高院經歷30多日審訊，6女1男陪審團今日（31日）退庭商議約6小時後，一致裁定他兩罪罪成。案件押後至明年2月4日，等候女事主的創傷報告始判刑，期間被告須還押候判。

被告謝安，被控於2018年12月7至8日，在馬頭圍鴻運街8號一單位內襲擊林以晴致她身體受傷害；並於同月11日，在同一地點非法及惡意傷害她。

案情指，30多歲的事主林以晴案發時與6歲女兒居於案發單位。她與被告於2018年1月認識，並於6月開始同居。惟二人關係轉差，林於同年11月起多次提出分手，被告最終搬走。

2018年12月7日晚上，被告到林家中亮出生果刀要求復合，期間對林扼頸令她感到窒息，直至聽到林的女兒哭喊才告放手。事後林帶著女兒返回內地，惟到12月11日晚上她回家開門又見被告拿着長20厘米的刀，更向她的面頸狂斬。警方到場將被告制服，並將林送院救治。

林留醫近1個月才能出院，她身體多處受傷，面頸留有疤痕，其中頸部傷口甚深傷及聲帶，令她至今聲音微弱不能大聲說話。此外，她的視力受損出現重影，雙手的活動能力亦不復以前。